رحمة: لا عدالة من دون قاضٍ يتمتع بالمعرفة والنزاهة والجرأة

كتب النائب السابق اميل رحمة على منصة “إكس”: “لا دولة من دون عدالة ولا عدالة من دون قاضٍ متمتع بالقيم الثلاث: المعرفة والنزاهة والجرأة، وإن غابت أية واحدة سقط القاضي سقوطًا عظيمًا”.