رحمة: لا عدالة من دون قاضٍ يتمتع بالمعرفة والنزاهة والجرأة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 18:18

رحمة: لا عدالة من دون قاضٍ يتمتع بالمعرفة والنزاهة والجرأة

منذ 2 ساعة 28 February، 2025
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لبنان
 كتب النائب السابق اميل رحمة على منصة “إكس”: “لا دولة من دون عدالة ولا عدالة من دون قاضٍ متمتع بالقيم الثلاث: المعرفة والنزاهة والجرأة، وإن غابت أية واحدة سقط القاضي سقوطًا عظيمًا”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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