البعريني دعا الى اعادة النظر بقانون تعويضات الأسرى في السجون الاسرائيلية

دعا عضو تكتل” الإعتدال الوطني “النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة “أكس” وزارة المال أولاً الى اطلاع الرأي العام على أسماء المستفدين واللوائح، و مجلس النواب الى إعادة النظر سريعًا بهذا القانون الفاضح الذي يشرع الهدر ويخرق السيادة ويحرم المناضلين على مر التاريخ في لبنان من أدنى حقوقهم”.

ذلك “بعدما أثار الصحافي ألان سركيس اليوم في جريدة نداء الوطن فضيحة قانون تعويضات الأسرى في السجون الاسرائيلية، وبعد تفصيل المخاطر والتجاوزات، واحترامًا للشفافية، ندعو وزارة المال أولاً الى اطلاع الرأي العام على أسماء المستفدين واللوائح، كما ندعو مجلس النواب الى إعادة النظر سريعًا بهذا القانون الفاضح الذي يشرع الهدر ويخرق السيادة ويحرم المناضلين على مر التاريخ في لبنان من أدنى حقوقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية