البعريني دعا الى اعادة النظر بقانون تعويضات الأسرى في السجون الاسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2025 - 18:18

البعريني دعا الى اعادة النظر بقانون تعويضات الأسرى في السجون الاسرائيلية

منذ 2 ساعة 28 February، 2025
8b2066cb050c2f434c8bba5a4bab4d89
لبنان

دعا عضو تكتل” الإعتدال الوطني “النائب وليد البعريني  عبر حسابه على منصة “أكس” وزارة المال أولاً الى اطلاع الرأي العام على أسماء المستفدين واللوائح، و مجلس النواب الى إعادة النظر سريعًا بهذا القانون الفاضح الذي يشرع الهدر ويخرق السيادة ويحرم المناضلين على مر التاريخ في لبنان من أدنى حقوقهم”.

ذلك “بعدما أثار الصحافي ألان سركيس اليوم في جريدة نداء الوطن فضيحة قانون تعويضات الأسرى في السجون الاسرائيلية، وبعد تفصيل المخاطر والتجاوزات، واحترامًا للشفافية، ندعو وزارة المال أولاً الى اطلاع الرأي العام على أسماء المستفدين واللوائح، كما ندعو مجلس النواب الى إعادة النظر سريعًا بهذا القانون الفاضح الذي يشرع الهدر ويخرق السيادة ويحرم المناضلين على مر التاريخ في لبنان من أدنى حقوقهم”.

 

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة