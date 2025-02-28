الخارجية الإيرانية: نرحب بدعوة عبد الله أوجلان لحزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2025 - 18:18

الخارجية الإيرانية: نرحب بدعوة عبد الله أوجلان لحزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح

منذ 3 ساعة 28 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة