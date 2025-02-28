الشيخ يزبك: يا سماحة الشهيد نصر الله كنت تريد الاصلاح كما كان الأنبياء وكنت تجدد العهد مع الحسين (ع) لإصلاح الأمة ضد عدو الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 18:18

الشيخ يزبك: يا سماحة الشهيد نصر الله كنت تريد الاصلاح كما كان الأنبياء وكنت تجدد العهد مع الحسين (ع) لإصلاح الأمة ضد عدو الإنسانية

منذ 3 ساعة 28 February، 2025
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