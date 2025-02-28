الشيخ يزبك: العدو الإرهابي والصهيوني هو أوهن من بيت العنكبوت عندما الأمة تسترجع أمتها وعزتها وكرامتها وعندما تقوم بواجبها حيال شعب مظلوم مضطهد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 18:18
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الشيخ يزبك: العدو الإرهابي والصهيوني هو أوهن من بيت العنكبوت عندما الأمة تسترجع أمتها وعزتها وكرامتها وعندما تقوم بواجبها حيال شعب مظلوم مضطهد
منذ 3 ساعة
28 February، 2025
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