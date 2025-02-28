فضل الله: نعلن من بلدة عيتا الشعب بلدة العز والكبرياء أننا وضعنا في عهدة الدولة مسؤولية إخراج الاحتلال من المناطق المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 28 2025 - 14:34

فضل الله: نعلن من بلدة عيتا الشعب بلدة العز والكبرياء أننا وضعنا في عهدة الدولة مسؤولية إخراج الاحتلال من المناطق المحتلة

منذ 25 mins 28 February، 2025
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