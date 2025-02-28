فضل الله: بلدة عيتا الشعب رفعت رأس الوطن في عدوان تموز 2006 وفي هذه الحرب قدمت التضحيات والشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 14:32

فضل الله: بلدة عيتا الشعب رفعت رأس الوطن في عدوان تموز 2006 وفي هذه الحرب قدمت التضحيات والشهداء

منذ 28 mins 28 February، 2025
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