فضل الله: لقد دفعنا أثمانًا غالية وقدمنا التضحيات من أجل بلدنا وعزتنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2025 - 14:32

فضل الله: لقد دفعنا أثمانًا غالية وقدمنا التضحيات من أجل بلدنا وعزتنا

منذ 30 mins 28 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة