عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تشييع شهداء عيتا الشعب: هؤلاء الشهداء دافعوا عن وطنهم وأمتهم وعن تراب الجنوب وعن المستضعفين في فلسطين ولم يتعبوا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 14:32

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تشييع شهداء عيتا الشعب: هؤلاء الشهداء دافعوا عن وطنهم وأمتهم وعن تراب الجنوب وعن المستضعفين في فلسطين ولم يتعبوا

منذ 33 mins 28 February، 2025
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