صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: لقد لقّنت حماس “إسرائيل” درسًا مؤلمًا على جميع المستويات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 10:18

صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: لقد لقّنت حماس “إسرائيل” درسًا مؤلمًا على جميع المستويات

منذ 31 mins 28 February، 2025
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