صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن ضابط احتياطي كبير في قيادة المنطقة الجنوبية: التحقيقات التي عُرضت على هيئة القيادة العليا والجمهور مُلوّثة عمدًا من قبل رئيس الأركان وبعض جنرالات هيئة الأركان العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 10:18

صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن ضابط احتياطي كبير في قيادة المنطقة الجنوبية: التحقيقات التي عُرضت على هيئة القيادة العليا والجمهور مُلوّثة عمدًا من قبل رئيس الأركان وبعض جنرالات هيئة الأركان العامة

منذ 59 mins 28 February، 2025
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