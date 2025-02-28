التلغراف عن مصدر: بيتر نافارو أحد أقرب مستشاري ترامب أوصى بمراجعة الحدود بين كندا والولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2025 - 10:16

التلغراف عن مصدر: بيتر نافارو أحد أقرب مستشاري ترامب أوصى بمراجعة الحدود بين كندا والولايات المتحدة

منذ 2 ساعة 28 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة