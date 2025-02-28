الوكالة الوطنية: الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون تعرّضت لعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالتزامن مع الاستعدادات لتشييع 130 شهيدًا وشهيدة من أبنائها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 10:16

الوكالة الوطنية: الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون تعرّضت لعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالتزامن مع الاستعدادات لتشييع 130 شهيدًا وشهيدة من أبنائها

منذ 2 ساعة 28 February، 2025
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