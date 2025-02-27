اعلام العدو: روؤساء بلديات وأعضاء في حزب الليكود يضغطون على نتنياهو لمواصلة العمل لإعادة الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2025 - 23:28

اعلام العدو: روؤساء بلديات وأعضاء في حزب الليكود يضغطون على نتنياهو لمواصلة العمل لإعادة الأسرى

منذ 12 mins 27 February، 2025
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