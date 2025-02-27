النائب ايهاب حمادة: استهدف العدو المواطنين الآمنين في الهرمل اثناء تقبل التعازي بالشهيد مهران ناصر الدين ومع خروج 500 طالب من مدرستهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2025 - 23:28

النائب ايهاب حمادة: استهدف العدو المواطنين الآمنين في الهرمل اثناء تقبل التعازي بالشهيد مهران ناصر الدين ومع خروج 500 طالب من مدرستهم

منذ 2 ساعة 27 February، 2025
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