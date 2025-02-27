عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة ليوم الخميس 27 شباط 2025

العناوين

البناء:

– إكمال المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق غزة بعد تعطيل الاحتلال وإنجاز آخر تبادل

– الحكومة نالت ثقة المجلس بـ 95 صوتاً و12 معارضاً و4 ممتنعين و17 غائباً

– سلام: التحرير ووقف العدوان وإعادة الإعمار وعودة النازحين السوريين والتعيينات

النهار:

– ثقة “حرزانة” وتجديد التزامات الحكومة

– قوة الرضوان”تظهير رمزي في التشييع…

– سلام مع اسرائيل واشنطن تريده للبنان وسوريا

نداء الوطن:

– حكومة “الاصلاح والانقاذ” تقلع بثقة 95 نائبا

– عمليات غسيل الأموال “حاميها…محاموها”؟

– من الـCalculator إلى Candy Crush… نهفات لم ترصدها كاميرات المجلس

– حاجز امام اعادة بناء قدرات “حزب الله” لماذا الشرع في خطر؟

اللواء:

– انطلاقة مدروسة للحكومة الأسبوع المقبل بعد ثقة 95 نائباً

– عون يراهن على دعم سعودي فاعل.. وهاليفي يكشف عن نية لقصف تشييع نصرالله

– التعاون بين السلطتين والتفاهم بين الرئيسين

الجمهورية:

– الثقة بالحكومة تعلن انطلاقة العهد

– واشنطن: لبنان قادر على التطبيع

الأخبار:

– مرة جديدة، السلم الاهلي بيد عون وسلام قبل بقية اللبنانيين: أميركا تطلب 6 خطوات نحو … التطبيع!

– تجديد عقد التوريد مع العراق: فواتير فيول على لبنان بـ 2 مليار دولار

– مزيد من المواقع العسكرية والمناطق «الممنوعة» على اللبنانيين: إسرائيل توسّع الاحتلال بـ«الأمر الواقع»

– عون إلى السعودية ومصر وفرنسا: لا اتفاقات دعم جاهزة | الحكومة بعد الثقة: نحو تنفيذ مطالب الخارج؟

الشرق:

– من ربح ومن خسر في هذه الحكومة؟ [الحلقة الثانية] – وزير الخارجية العماني جال على الرؤساء

– 95 نائباً منحوا الثقة للحكومة وسلام: العودة الى ممارسة النظام

الديار:

– بعد الثقة… سلام يحسمها: لن نقبل بشروط سياسية لاعادة الاعمار!

– عون في السعودية الاثنين وفي مصر الثلاثاء

الاسرار

النهار:

– لوحظ أن مسألة إقليمية حساسة، بدأت تشغل مرجعية سياسية، نظراً إلى خطورتها وحساسيتها ضمن طائفته، وسيقوم بدور في هذه المرحلة عندما يلتقي برئيس دولة مجاورة لهذا الغرض.

– ضجة كبيرة على مخالفة احدى محاكم الاستئناف في البقاع لقرارات المجلس الدستوري.

– غردت القاضية غادة عون عبر منصة “اكس” مودعة مع اقتراب موعد تقاعدها بعد ايام وعارضة لمسيرتها في التصدي لمنظومات الفساد كما قالت والعقبات التي واجهتها.

– قال سفير لبنان السابق لدى الفاتيكان انطونيو عنداري ان الكاردينال بارولين غادر لبنان مستاء من الاحزاب المسيحية وان وراء ارسال المطران مارون عمار الى تشييع السيد نصرالله نية مشبوهة.

– افادت اوساط سياحية ان حجوزات الفنادق لا تزال مرتفعة منذ الاسبوع الماضي الى اليوم، اي منذ ما قبل تشييع السيد حسن نصرالله، ولم يغادر عدد كبير من الوافدين لبنان حتى الساعة.

– في تحقيق اجرته “النهار” في الشارع وبث عبر منصاتها الرقمية تبين ان معظم المواطنين لا يكترثون لأمر الجلسة النيابية ويرون فيها تكراراً مملا لكلام معسول مستمر منذ 20 سنة ولم يترجم مرة على ارض الواقع.

نداء الوطن:

– لوحظ أن عدداً من الوزراء بدأوا يحضِّرون لتعيينات بما يخالف القانون، لجهة المرور في مجلس الخدمة المدنية.

– أرجأت دولة عربية إرسال أموال إلى سوريا لدعم زيادة الرواتب في القطاع العام بسبب المخاوف من انتهاك العقوبات الأميركية. ووصف هذا الإرجاء بأنه نكسة لإنعاش الاقتصاد السوري.

– يكشف مراقبون دبلوماسيون أن العلاقة بين سوريا والعراق متوقفة تماماً، على عكس ما كانت عليه أيام نظام الأسد.

اللواء:

– ما تزال سفيرة دولة كبرى تمارس مهامها وكأنها باقية، مع العلم أن وزير الخارجية في بلادها يتجه لاستبدالها.

– وضعت التعيينات العسكرية والامنية والمصرفية على النار، بدءاً من الاسبوع المقبل، بمواصفات مغايرة لما كان يجري في الماضي..

– تحاول «جهات نضالية» ترطيب العلاقات التصادمية بين «فريق مقاوم» وادارة جديدة مجاورة، على خلفية ما يجري في الجنوب لدى الجهتين من اعتداءات اسرائيلية..

الجمهورية:

– بدأت عائلات شخصيات ديبلوماسية عربية وأجنبية تتوافد إلى لبنان في زيارات سياحية واستكشافية.

– حُسِم أمر إجراء استحقاق انتخابي لكن لم يُحسَم بعد إمكان توافر الشروط اللوجستية والتقنية لإنجازه في موعده.

– بدأ الوسط السياسي يشهد عمليات جسّ نبض بين عدد من القيادات والأحزاب لاستكشاف إمكانات نسج تحالفات في الانتخابات البلدية المقرّرة هذه السنة، لتكون مقدّمة لتحالفات في الانتخابات النيابية في ربيع السنة المقبلة.

البناء:

خفايا

– قال مصدر نيابي إن النائبة سينتيا زرازير التي تفرّدت بين نواب التغيير بحجب الثقة عن الحكومة تشكل ظاهرة لافتة فهي تتخذ مواقف محيّرة في تصنيف تموضعها واحتسابها على خطوط الانقسام بما يمنحها الحق بطلب التسليم بكونها صاحبة موقف ورأي بخلفيّات نابعة من استقلالها. وبعدما كانت تحتسب في كتلة نواب التغيير وحسبها البعض على نائبة أخرى مجرد صدى وظل لها ثبت في محطات مختلفة موقفها المستقل عنها والمناقض لها، ثم حسبت ضمن حلف مع نائبة أخرى أكثر رشداً وعقلانية واستقلالية وثبت أنها مستقلة عنها أيضاً وأن موقفها خاص ونابع من رؤيتها وحساباتها الخاصة التي قد يتفق معها الآخرون أو يختلفوا، لكنها تستحقّ الاحترام.

كواليس

– قال مصدر على صلة بالمفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إن التوصل إلى اتفاق يُعيد العمل بالتبادل ويقوم على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم تعليق الإفراج عنهم يؤكد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يستطيع الخروج من الاتفاق ولا يملك خيار العودة إلى الحرب، لكنه يريد من جهة إظهار اليد العليا نحو الداخل الإسرائيلي بلهجة متعالية في كل مناسبة ومن جهة مقابلة إطالة امد تطبيق الاتفاق بتعطيل تنفيذه لوقت معين ثم السير بالتنفيذ، وهذا هو جوهر ما يحاوله الآن لاختراع مرحلة جديدة بين المرحلتين الأولى والثانية لأنه يخشى الوصول الى نهاية الاتفاق والعجز عن العودة إلى الحرب ومواجهة استحقاقات الداخل ويتمنى المماطلة في تنفيذ الاتفاق حتى موعد الانتخابات وضمان الفوز بها قبل دخول آخر مرحلة.

المصدر: صحف