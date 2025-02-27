مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال انسحابها من بلدة السيلة الحارثية في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2025 - 08:18

مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال انسحابها من بلدة السيلة الحارثية في جنين

منذ 2 ساعة 27 February، 2025
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