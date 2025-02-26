فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقوم بوضع حاجز قرب مستشفى النجاح الجامعي شمال غرب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2025 - 22:22

فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقوم بوضع حاجز قرب مستشفى النجاح الجامعي شمال غرب نابلس

منذ 18 mins 26 February، 2025
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