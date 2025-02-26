رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: انسحاب “إسرائيل” من لبنان حتى الحدود الدولية على رأس أولويات حكومتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2025 - 22:22

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: انسحاب “إسرائيل” من لبنان حتى الحدود الدولية على رأس أولويات حكومتنا

منذ 2 ساعة 26 February، 2025
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