دخول جماهير المقاومة إلى مدرجات المدينة الرياضية في بيروت قبل ساعات من بدء مراسم تشييع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي الشهيد السيد هاشم صفي الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2025 - 08:10

دخول جماهير المقاومة إلى مدرجات المدينة الرياضية في بيروت قبل ساعات من بدء مراسم تشييع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي الشهيد السيد هاشم صفي الدين

منذ 2 ساعة 23 February، 2025
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