أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: قادة الأجهزة الأمنية يخشون من أن تأجيل الإفراج قد يؤثر على استعادة جثث الرهائن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2025 - 04:22

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: قادة الأجهزة الأمنية يخشون من أن تأجيل الإفراج قد يؤثر على استعادة جثث الرهائن

منذ 34 mins 23 February، 2025
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