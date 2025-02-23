ترامب: لن نتوقف عن العمل حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2025 - 04:22

ترامب: لن نتوقف عن العمل حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم

منذ 38 mins 23 February، 2025
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