ترامب: أوقفنا تمويل الأونروا والصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان وهي مؤسسات فاسدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2025 - 04:22

ترامب: أوقفنا تمويل الأونروا والصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان وهي مؤسسات فاسدة

منذ 38 mins 23 February، 2025
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