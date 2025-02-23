مصادر فلسطينية: مخابرات الاحتلال تبلغ عائلات الأسرى المقدسيين عند معتقل المسكوبية أن الإفراج سيتم خلال وقت قريب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2025 - 01:18

مصادر فلسطينية: مخابرات الاحتلال تبلغ عائلات الأسرى المقدسيين عند معتقل المسكوبية أن الإفراج سيتم خلال وقت قريب

منذ 60 mins 23 February، 2025
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