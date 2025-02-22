حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تدعو الى المشاركة الكثيفة و الحاشدة وفاء لعهد الاحرار و لدماء القادة الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 19:08

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تدعو الى المشاركة الكثيفة و الحاشدة وفاء لعهد الاحرار و لدماء القادة الشهداء

منذ 1 ساعة 22 February، 2025
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