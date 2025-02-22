وسائل اعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس وتطلق قنابل الغاز على مسجد البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 17:36

وسائل اعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس وتطلق قنابل الغاز على مسجد البلدة

منذ 48 mins 22 February، 2025
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