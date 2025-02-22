مراسل المنار: قوات العدو تطلق النار على آليات وجرافات ⁧ مجلس الجنوب التي تعمل على فتح الطرقات شرق بلدة ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 17:36

مراسل المنار: قوات العدو تطلق النار على آليات وجرافات ⁧ مجلس الجنوب التي تعمل على فتح الطرقات شرق بلدة ميس الجبل

منذ 1 ساعة 22 February، 2025
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