مراسل المنار: العدو يحرق سيارة في اطراف بلدة حولا بعد اطلاق النار عليها من دون وقوع اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 17:36

مراسل المنار: العدو يحرق سيارة في اطراف بلدة حولا بعد اطلاق النار عليها من دون وقوع اصابات

منذ 1 ساعة 22 February، 2025
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