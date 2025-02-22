النائب حسن فضل الله: عدنا إلى قرانا أعزاء وبكرامة وسنعيد إعمارها مهما كانت التحديات ومحاولات الحصار والتعطيل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 16:04

النائب حسن فضل الله: عدنا إلى قرانا أعزاء وبكرامة وسنعيد إعمارها مهما كانت التحديات ومحاولات الحصار والتعطيل

منذ 1 ساعة 22 February، 2025
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