يديعوت أحرونوت العبرية: أسرى فلسطينيون كتبوا على جدران السجن قبل الإفراج عنهم عبارة “لن ننسى ولن نسامح ولن نركع” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 14:32

يديعوت أحرونوت العبرية: أسرى فلسطينيون كتبوا على جدران السجن قبل الإفراج عنهم عبارة “لن ننسى ولن نسامح ولن نركع”

منذ 31 mins 22 February، 2025
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