إعلام العدو: الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة التسليم الثانية في النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 11:28

إعلام العدو: الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة التسليم الثانية في النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 47 mins 22 February، 2025
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