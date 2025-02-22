القناة 12 الإسرائيلية: “إسرائيل” سلمت حماس أسماء 602 أسير ومعتقل فلسطيني ستفرج عنهم اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 11:28

القناة 12 الإسرائيلية: “إسرائيل” سلمت حماس أسماء 602 أسير ومعتقل فلسطيني ستفرج عنهم اليوم

منذ 58 mins 22 February، 2025
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