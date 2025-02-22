وسائل إعلام العدو: مرة أخرى تحرص حماس على عرض الأسلحة التي صادرتها من الجنود الذين قتلتهم في السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 11:28

وسائل إعلام العدو: مرة أخرى تحرص حماس على عرض الأسلحة التي صادرتها من الجنود الذين قتلتهم في السابع من أكتوبر

منذ 2 ساعة 22 February، 2025
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