القناة 12 الإسرائيلية: معهد الطب الشرعي يؤكد أن الجثة التي سلمت لإسرائيل الليلة تعود لشيري بيباس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 22 2025 - 05:18

القناة 12 الإسرائيلية: معهد الطب الشرعي يؤكد أن الجثة التي سلمت لإسرائيل الليلة تعود لشيري بيباس

منذ 9 mins 22 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة