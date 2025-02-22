رئيس المركز الإعلامي لمجموعة القوات الروسية دنيبر: القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 75 جنديًا وأربع محطات للحرب الإلكترونية في منطقة مسؤولية المجموعة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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February 22 2025 - 05:18

رئيس المركز الإعلامي لمجموعة القوات الروسية دنيبر: القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 75 جنديًا وأربع محطات للحرب الإلكترونية في منطقة مسؤولية المجموعة

منذ 12 mins 22 February، 2025
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