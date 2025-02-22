الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ترشيح جنرال دان كين لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 05:18

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ترشيح جنرال دان كين لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة

منذ 47 mins 22 February، 2025
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