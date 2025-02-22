رويترز: المحكمة العليا ترفض السماح لترامب بإقالة رئيس وكالة مستقلة تحمي المبلغين عن المخالفات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 22 2025 - 02:14

رويترز: المحكمة العليا ترفض السماح لترامب بإقالة رئيس وكالة مستقلة تحمي المبلغين عن المخالفات

منذ 55 mins 22 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة