المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة: أكثر من 500 ألف عامل غالبيتهم من غزة عاطلين عن العمل ولم تقترح هذه الدول أسماؤهم للمشاركة بإعادة الإعمار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 02:14

المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة: أكثر من 500 ألف عامل غالبيتهم من غزة عاطلين عن العمل ولم تقترح هذه الدول أسماؤهم للمشاركة بإعادة الإعمار

منذ 56 mins 22 February، 2025
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