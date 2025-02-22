المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة: يوجد دول تعمل على أساس الاستحواذ على قطاع غزة عن طريق إعادة الإعمار بدون إعطاء القطاع الفلسطيني أي دور – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 02:14

المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة: يوجد دول تعمل على أساس الاستحواذ على قطاع غزة عن طريق إعادة الإعمار بدون إعطاء القطاع الفلسطيني أي دور

منذ 56 mins 22 February، 2025
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