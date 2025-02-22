إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الصليب الأحمر: سلمنا جثمانا إلى إسرائيل ولا نستطيع تحديد هويته – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 02:14

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الصليب الأحمر: سلمنا جثمانا إلى إسرائيل ولا نستطيع تحديد هويته

منذ 1 ساعة 22 February، 2025
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