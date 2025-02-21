النائب فضل الله للمنار: الشهيد السيد حسن نصرالله كان رجل للاخرة وليس للدنيا وعمل مدرسة في القيم الاخلاقية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 23:10

النائب فضل الله للمنار: الشهيد السيد حسن نصرالله كان رجل للاخرة وليس للدنيا وعمل مدرسة في القيم الاخلاقية

منذ 16 mins 21 February، 2025
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