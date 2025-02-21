الشرطة الألمانية تلقي القبض على شخص بتهمة التخطيط لهجوم على السفارة “الإسرائيلية” في برلين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 21:36

الشرطة الألمانية تلقي القبض على شخص بتهمة التخطيط لهجوم على السفارة “الإسرائيلية” في برلين

منذ 5 mins 21 February، 2025
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