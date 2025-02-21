حركة المقاومة الإسلامية حماس: ندعو للمشاركة الحاشدة في تشييع الشهيد القائد السيد حسن نصر الله والشهيد القائد السيد هاشم صفي الدين في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 21 2025 - 18:32

حركة المقاومة الإسلامية حماس: ندعو للمشاركة الحاشدة في تشييع الشهيد القائد السيد حسن نصر الله والشهيد القائد السيد هاشم صفي الدين في بيروت

منذ 54 mins 21 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة