قائد كتائب القسام كتيبة طولكرم: رسالتنا للعدو وعلى رأسه الإرهابي نتنياهو بأن كل محاولات وأد المشروع الجهادي ستبوء بالفشل والقادم أدهى وأمر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 18:32

قائد كتائب القسام كتيبة طولكرم: رسالتنا للعدو وعلى رأسه الإرهابي نتنياهو بأن كل محاولات وأد المشروع الجهادي ستبوء بالفشل والقادم أدهى وأمر

منذ 1 ساعة 21 February، 2025
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