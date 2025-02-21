اللجنة التنظيمية لمراسم تشييع سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي: التشييع موعد لن ينساه العالم، وجاهزون لإدارته

تحدث رئيس اللجنة التنظيمية لمراسم تشييع سيد شهداء الأمة، السيد حسن نصرالله، والسيد الهاشمي، هاشم صفي الدين، السيد حسين فضل الله، اليوم الجمعة، عن الترتيبات النهائية للمراسم، مؤكدًا أن “التشييع سيكون حدثًا استثنائيًا لن ينساه العالم، وقد بلغنا أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لاستقبال عشاق الثورة والحرية والمقاومة وإدارة هذا الحشد المهيب بما يليق بالتضحيات الكبرى للأمينين العامين لحزب الله”.

الترتيبات والمراسم

وأوضح فضل الله أنه “ستقام في ختام التشييع مراسم استقبال وقسم العهد والولاء من قبل ثلة من المجاهدين والتعبويين أمام المرقد الشريف”، مشيرًا إلى أنه بعد إتمام مراسم الدفن، ستُقام تلاوة قرآنية ومقاطع عزائية مناسبة.

وأضاف: “نظرًا لأن عددًا كبيرًا من السيدات قد لا يتمكن من الوصول إلى المرقد الشريف يوم التشييع، نُعلمهن بأن المرقد سيكون متاحًا للسيدات يوميًا، ابتداءً من يوم الاثنين، من الساعة 08:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً“.

الخدمات اللوجستية والطبية

وأكد فضل الله أنه “تم اتخاذ إجراءات واسعة لضمان سلامة المشيعين، حيث ستنتشر فرق طبية متكاملة، تشمل:

1400 ممرض

100 طبيب

54 غرفة إسعاف معززة

32 سيارة إطفاء

بمشاركة الدفاع المدني، الهيئة الصحية، الصليب الأحمر، جمعية الرسالة، والإسعاف الشعبي”.

وأضاف: “كما ستنتشر فرق لتقديم الخدمات اللوجستية الممكنة واللائقة، بمبادرات فردية مباركة ومشكورة”.

تنظيم الحشود والمواقف

وقال فضل الله: “تم نشر خرائط لمسارات القادمين من مختلف المناطق، كما تم إعداد مواقف خاصة للقادمين من خارج بيروت، والتي بلغت (43) موقفًا، تستوعب حوالي 6000 حافلة وسيارة، بالإضافة إلى مواقف في الطرقات الواسعة المحيطة التي ستوفر خدمات لوجستية وضيافة”.

وأكد أن “الحضور من الضاحية سيكون مشيًا بسبب الازدحام الذي يسببه الانتقال بالسيارات، خاصة مع وجود طرقات مقفلة”.

المعابر والمسارات

وفيما يخص المعابر المخصصة للقادمين من خارج بيروت، أوضح فضل الله ما يلي:

من البقاع: عبر مستديرة الصياد – المشرفية – جسر المطار أو عبر جسر الشهيد عماد مغنية – جسر المطار

من الجنوب: المسار الأول: خلدة – الأوزاعي – مستديرة السلطان إبراهيم – الجناح المسار الثاني: خلدة – نفق المطار – جادة الإمام الخميني المسار الثالث (للباصات المتوسطة): الأوزاعي – المواقف المخصصة

من الشمال: المتحف – المزرعة – الكولا – المدينة الرياضية



التنظيم داخل التشييع

وأكد فضل الله أن “التشييع سينطلق من المدينة الرياضية، عبر أوتوستراد الأسد، وصولًا إلى شارع الشهيد قاسم سليماني، ثم إلى المرقد الشريف لسيد شهداء الأمة“.

وأضاف:

“يجب إبقاء أوتوستراد الأسد وجادة الشهيد سليماني مفتوحين ، مع الاصطفاف فقط على جانبي الطريق لوداع الشهداء”.

، مع الاصطفاف فقط على جانبي الطريق لوداع الشهداء”. “يجب السير خلف النعشين الطاهرين وليس أمامهما ، وهو مقتضى الاستحباب واللياقة”.

، وهو مقتضى الاستحباب واللياقة”. “يُكتفى بإلقاء نظرة الوداع مشفوعة بالدعاء والصلاة، لأن النعوش لن تكون في متناول الأيدي”.

رفض إطلاق النار

وشدد فضل الله على “ضرورة عدم إطلاق النار“، قائلًا: “سيدنا الأمين كان ينهى عن ذلك بشدة، وأقل الوفاء له هو الالتزام بما يرضيه أولًا، وثانيًا لأن حجم الحشود يعني أن أي رصاصة ستسقط على المشيعين، وهو أمر مرفوض”.

الحضور والمشاركة

وأكد فضل الله أن “الدعوة للحضور والمشاركة في التشييع عامة، وما تم تداوله عن وجود بطاقات دخول ليس له أساس”.

وأشار إلى أن “الناس هم وصية السيد الأمين وأرفع ضيوفه يوم وداعه، ولا يتقدم عليهم أحد“.

كما أكد أن اللجنة التنظيمية “لم توجه دعوات إلا للوفود القادمة من خارج لبنان، إضافة إلى الشخصيات والجهات الرسمية”.

نقل وقائع التشييع عالميًا

وأعلن فضل الله أنه سيتم نشر شاشات عرض في جميع الساحات والطرقات لنقل مراسم التشييع، مشيرًا إلى أن “أصدقاء ومحبين من حول العالم سينظمون تجمعات للمواكبة والمتابعة، أبرزها في:

تونس

إيران

تركيا

العراق

باكستان

اليمن

وختم فضل الله قائلًا: “الأحد 23 شباط 2025 موعد لن ينساه أحرار العالم، الذين بدأوا زحفهم إلى بيروت والضاحية من كل بقاع الأرض”.

وأضاف: “باسم اللجنة العليا لتنظيم تشييع سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي، نعلن أننا في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد، ونعد بأن نقدم ما يليق بالتضحيات الكبرى للأمينين العامين لحزب الله”.

المصدر: مواقع + موقع المنار