وزير الحرب الإسرائيلي: أصدرت تعليماتي للقوات الإسرائيلية بتكثيف أنشطتها في الضفة الغربية حتى القضاء على الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 13:56

وزير الحرب الإسرائيلي: أصدرت تعليماتي للقوات الإسرائيلية بتكثيف أنشطتها في الضفة الغربية حتى القضاء على الإرهاب

منذ 1 ساعة 21 February، 2025
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