مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: العدو الإسرائيلي انتهك اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 350 مرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 12:24

مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: العدو الإسرائيلي انتهك اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 350 مرة

منذ 13 mins 21 February، 2025
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