حركة حماس: نحقق في تصريحات نتنياهو بشأن تسليم جثة امرأة من غزة بدلا من شيري بيباس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 12:24

حركة حماس: نحقق في تصريحات نتنياهو بشأن تسليم جثة امرأة من غزة بدلا من شيري بيباس

منذ 13 mins 21 February، 2025
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