يسرائيل هيوم عن مسؤول في مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال: نتنياهو يوجه بتنفيذ عملية هجومية على الضفة الغربية عقب تفجير الحافلات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 09:20

يسرائيل هيوم عن مسؤول في مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال: نتنياهو يوجه بتنفيذ عملية هجومية على الضفة الغربية عقب تفجير الحافلات

منذ 25 mins 21 February، 2025
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