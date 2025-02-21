جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: أحبطنا مخططًا إرهابيًا لـ8 مواطنين روس لتنفيذ هجمات بأماكن انتشار القوات الروسية نيابة عن نظام كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 09:18

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: أحبطنا مخططًا إرهابيًا لـ8 مواطنين روس لتنفيذ هجمات بأماكن انتشار القوات الروسية نيابة عن نظام كييف

منذ 1 ساعة 21 February، 2025
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